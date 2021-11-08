Мишустин поручил проводить международную олимпиаду по философии

Премьер-министр России Михаил Мишустин после визита в Калининградскую область поручил проводить начиная со следующего года международную олимпиаду по философии. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что организовывать такие олимпиады будут МГУ имени М. В. Ломоносова и Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта при участии Минобрнауки, Министерство просвещения, Министерство иностранных дел и Министерство финансов Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что правительство России разрабатывает дорожную карту по запуску целостной системы поддержки семей с детьми, которая предполагает в том числе дополнительную помощь малообеспеченным россиянам. Меры поддержки предполагается предоставлять в зависимости от материального положения семьи.

19 октября премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому правительство России дополнительно выделит 28,3 млрд рублей на поддержку семей, воспитывающих детей в возрасте от трех до семи лет.