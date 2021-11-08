В Туве военные развернули станцию для обеспечения больниц кислородом

Военнослужащие Центрального военного округа развернули кислородную станцию для обеспечения медучреждений Тувы жидким кислородом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

Кислородная станция была развернута в соответствии с поручением президента России Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу. Жидкий кислород будут передавать по заявкам от медицинских учреждений для обеспечения лечения пациентов больных коронавирусной инфекцией.

Уточняется, что медицинский кислород вырабатывается автомобильной кислорододобывающей станцией, предназначенной для получения в полевых условиях из атмосферного воздуха жидкого и газообразного кислорода медицинского качества.

Ранее сообщалось, что Роскосмос приостанавливал испытания двигателей в Воронеже на стендах КБ «Химавтоматики» для передачи кислорода медикам.