Брата красноярского экс-министра Маслодудова приговорили к пяти годам за взятку

Советский районный суд Красноярска приговорил к пяти годам условно за посредничество во взятке (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) Юрия Маслодудова, брата бывшего министра лесного хозяйства Красноярского края Димитрия Маслодудова, Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на краевую прокуратуру.

«С учетом позиции государственного обвинителя мужчине (Юрию Маслодудову) назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года со штрафом в размере двукратной суммы взятки», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что Юрий Маслодудов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого он рассказал о преступлениях экс-министра. В итоге в отношении Димитрия Маслодудова было возбуждено уголовное дело, которое пока находится на стадии предварительного расследования.

В 2018-2020 годы министром лесного хозяйства Красноярского края был Димитрий Маслодудов. После отставки, в сентябре прошлого года, он был задержан по подозрению в получении взятки в крупном размере по предварительному сговору с группой лиц.

Согласно информации следствия, с марта 2018 года по март 2020 года экс-министр осуществлял покровительство лесозаготовительной компании ООО «Краслесторг», официальными учредителями которой были знакомые Юрия. За все время Юрию Маслодудову было передано свыше 7 млн рублей, половину из них получил Димитрий.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет завел уголовное дело против главы администрации Белогорска Игоря Ипатко по подозрению в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК России — «Взятка в особо крупном размере».