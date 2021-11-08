Умер бывший министр энергетики Сергей Шматко

Умер бывший министр энергетики России Сергей Шматко. Об этом сообщил действующий глава Минэнерго России Николай Шульгинов, соответствующая телеграмма опубликована на сайте ведомства.

«От имени министерства энергетики Российской Федерации и от себя лично приношу глубокие соболезнования в связи с уходом специального представителя президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики, члена Общественного совета Минэнерго России С.И. Шматко» — говорится в сообщении.

В августе этого года президент России Владимир Путин вручил Шматко орден «За заслуги перед отечеством» III степени за большой вклад в развитие топливо-энергетического комплекса и многолетнюю работу.

Накануне стало известно, что умер последний в истории министр путей сообщения России Вадим Морозов.

Морозов был первым вице-президентом РЖД с 2005 по 2015 год, отвечал за руководство оперативной деятельностью компании. Научный руководитель Московского государственного университета путей сообщения Императора Николая II в 2018—2019 годах. Ранее, в 2016—2018 годах занимал пост президента МИИТа.