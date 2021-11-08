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Умер бывший министр энергетики Сергей Шматко

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Умер бывший министр энергетики России Сергей Шматко. Об этом сообщил действующий глава Минэнерго России Николай Шульгинов, соответствующая телеграмма опубликована на сайте ведомства.

«От имени министерства энергетики Российской Федерации и от себя лично приношу глубокие соболезнования в связи с уходом специального представителя президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики, члена Общественного совета Минэнерго России С.И. Шматко» — говорится в сообщении.

В августе этого года президент России Владимир Путин вручил Шматко орден «За заслуги перед отечеством» III степени за большой вклад в развитие топливо-энергетического комплекса и многолетнюю работу.

Накануне стало известно, что умер последний в истории министр путей сообщения России Вадим Морозов.

Морозов был первым вице-президентом РЖД с 2005 по 2015 год, отвечал за руководство оперативной деятельностью компании. Научный руководитель Московского государственного университета путей сообщения Императора Николая II в 2018—2019 годах. Ранее, в 2016—2018 годах занимал пост президента МИИТа.

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