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На пассажира, пытавшегося разбить иллюминатор в московском аэропорту, завели дело

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Depositphotos

Московские следователи возбудили уголовное дело против мужчины, подозреваемого в хулиганстве на борту пассажирского самолета. Инцидент произошел на рейсе «Стокгольм-Москва», уточняется на официальном сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«7 ноября при полете один из пассажиров, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, беспричинно начал ругаться на борту, бить по креслам, иллюминатору воздушного судна, причинив себе увечья в виде ран на правой руке», — пояснили следователи.

В ведомстве обратили внимание, что своим поведением нетрезвый пассажир доставил не только дискомфорт находящимся на борту самолета, но и поставил под угрозу безопасность дальнейшего полета.

Своими ударами пьяный мужчин смог разбить один из его слоев иллюминатора воздушного судна. Следственные действия в связи с инцидентом на борту лайнера продолжаются.

Ранее устроившую скандал пассажирку бизнес-класса сняли с рейса Москва — Сочи.

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