В Сочи водитель на кабриолете столкнул девушку с обрыва

В Сочи 26-летний турист из Хабаровска столкнул 31-летнюю девушку на своем автомобиле с обрыва. Об этом сообщает телеканал «Вести Кубань».

Видео инцидента, который произошел в районе курорта Красная поляна на высоте 960 метров над уровнем моря, появилось в соцсетях 7 ноября 2021 года. Несколько человек стояли на смотровой площадке в горах. Рядом с ними стоял припаркованный кабриолет марки Ford Mustang.

Собираясь уезжать, по словам очевидцев, турист перепутал педали газа и тормоза, после чего сбил девушку, стоящую на самом краю стены. После этого машина тоже рухнула вниз.

«Мужчина, управляя автомобилем Ford Mustang, не справился с управлением и допустил наезд на бордюр и 31-летнюю девушку, которая стояла на краю опорной стены и после наезда упала в обрыв. <...> Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции», — сообщили ТАСС в УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Пострадавшая упала на камни с высоты примерно в 20 метров — ее с многочисленными травмами госпитализировали. У водителя сломана рука.

Ранее сообщалось, что в ДТП на Сахалине половина разорванного тела пешехода влетела в лобовое стекло машины.