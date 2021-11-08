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Путин предостерег оператора от падения во время съемки

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Телеграм-канал «Пул N3»

Президент России Владимир Путин незадолго до совещания по развитию оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Сочи предостерег от падения оператора, который вел съемку. Об этом сообщается на телеканале «Россия 1».

Путин шел, а перед ним следовал спиной вперед оператор и вел съемку. Мужчина с камерой отходил назад, порой оборачиваясь, чтобы не наткнуться на препятствие.

В один момент, когда был риск упасть, российский глава предупредил об этом журналиста.

«Не упади. Не свались там», — обратился Путин к оператору.

В результате оператор не только не упал, но и продолжил снимать кадры для репортажа, удержав равновесие. Репортаж с участием президента РФ продолжили снимать для российского телеканала.

Ранее Путин заявил, что на вооружении армии России более 2 тыс. беспилотников. Глава государства подчеркнул, что при развитии беспилотной военной авиации необходимо внедрять передовые технологии.

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