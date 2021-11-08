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Двоих россиян, проглотивших почти 1 кг наркотиков, задержали в аэропорту Внуково

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Таможенники задержали в московскому аэропорту Внуково двоих россиян, которые прилетели из Бразилии и пытались ввезти в страну почти 1 кг. кокаина. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей ФТС.

Как установлено, контрабанда наркотиков осуществлялась в желудках соотечественников.

Мужчины, прибывшие из Сан-Паулу, были задержаны в ходе таможенного контроля пассажиров рейса Стамбул – Москва.

Во время исследования брюшной полости обнаружились посторонние предметы в желудках россиян.

«Позднее при проведении специальных медицинских процедур в стационаре из полости желудка задержанных было извлечено 100 контейнеров цилиндрической формы, содержащих порошкообразное вещество», — добавили в ведомстве.

По итогам экспресс-анализа подтвердилось, что свертки представляют собой наркотики, а именно — кокаин.

Задержанные были ранее судимы за совершение особо тяжких преступлений, расследование продолжается.

Ранее в Шереметьево нашли больше 12 кг марихуаны в посылках из Соединенных Штатов.

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