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Адвокат: Россия и США не ведут переговоры об обмене осужденного за шпионаж Уилана

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Courtesy Whelan Family/Reuters

Россия и США в настоящее время не ведут переговоры об обмене осужденного за шпионаж американского гражданина Пола Уилана на кого-либо из россиян, пребывающих в тюрьмах Соединенных Штатов. Об этом сообщил адвокат американца Владимир Жеребенков, передает ТАСС.

В понедельник, 8 ноября, Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде признал законным решение Верховного суда Мордовии, который оставил без рассмотрения ходатайство адвокатов Уилана о его передаче Соединенным Штатам для дальнейшего отбывания там наказания.

По словам Жеребенкова, «с обменом проблема застопорилась». Он отметил, что ни бывший президент США Дональд Трамп, ни действующий лидер страны Джо Байден не хотят принимать на себя эту ответственность.

Другой адвокат Уилана Ольга Карлова рассказала, что сторона защиты американца пытается помочь ему предусмотренными в уголовно-процессуальном кодексе инструментами. Она подчеркнула, что адвокаты не участвуют в переговорах об обмене, а по УПК есть возможность передачи Уилана для отбывания наказания на родине.

Ранее стало известно, что Уилан пытался получить информацию о студентах вуза ФСБ, но его задержали сотрудники органов безопасности.

У Уилана есть гражданство США, а также Великобритании, Канады и Ирландии. 28 декабря 2018 года его задержали сотрудники ФСБ России в Москве при проведении шпионской акции. В дальнейшем в отношении американца было заведено уголовное дело по статье 276 УК России («Шпионаж»)». Столичный суд признал его виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.

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