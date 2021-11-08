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Женщину с ребенком сбили на пешеходном переходе в Московской области

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Телеграм-канал «РЕН ТВ|Новости»

Женщину с ребенком сбил водитель, по предварительным данным, на регулируемом пешеходном переходе в поселке городского типа Дрожжино Московской области. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Согласно информации очевидцев ДТП, за рулем Volkswagen Touareg находились подростки. Они якобы скрылись с места происшествия.

В настоящий момент на месте аварии находятся экстренные службы, устанавливаются обстоятельства инцидента. Сведений о том, в каком состоянии сейчас женщина и ребенок, нет.

Начата проверка в связи с аварией в Подмосковье, ГИБДД выясняет причину. Само место происшествия оцеплено, движение на участке временно осложнено.

Ранее пять автомобилей столкнулись на МКАД из-за тумана.

До этого сообщалось, что два человека погибли, двое пострадали в результате ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса, на котором дети возвращались с экскурсии.

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