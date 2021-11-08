Группа беженцев, направляющаяся к границе с Польшей, попала на видео

Многочисленную группу беженцев заметили около трассы, ведущей к границе с Польшей. Об этом сообщается в Telegram-канале белорусских пограничников.

У людей с собой вещи и они двигаются плотным потоком.

«Пограничная стража Польши неоднократно рапортовала о том, как тысячами вытесняет мигрантов к границе с Белоруссией. На подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей», — уточнили в пограничном комитете.

В свою очередь власти Белоруссии делают все возможное, чтобы обеспечить бесперебойную работу каналов международных сообщений.

Помимо того, пограничники обеспечивают безопасность людей, следующих вдоль магистрали.

Точная численность людей, направляющихся к Польше, в настоящий момент не называется. На появившихся кадрах в сети видно, что людей много и они продолжают выходить из леса.

Ранее сообщалось, что Польша обвинила Минск в вооруженной провокации. Как отмечали в МИД Польши, Варшава будет последовательно выступать против незаконной миграции.