Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура
Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
В Гидрометцентре объяснили, почему в Москве на этой... 04:13
В Кемерове инвалид без ног был вынужден ползти... 04:10
Тренер ЦСКА Березуцкий недоволен Чаловым и ищет ему замену 04:07
«Коммерсантъ» раскрыл сроки встречи Путина и Байдена 03:51
Федерации триатлона России грозит отстранение за нарушение... 03:50
Глава Минэнерго не исключил финансирование газопровода «Союз... 03:46
«Разговоры явно затянулись»: РФ попросила начать арбитраж с США... 03:45
В Хэйхэ заплатят $15,6 тыс. за помощь в поиске... 03:33
Россияне описали типичного полицейского 03:31
Игрок «Зенита» и сборной Хорватии: Россия почувствуете... 03:29

Группа беженцев, направляющаяся к границе с Польшей, попала на видео

Многочисленную группу беженцев заметили около трассы, ведущей к границе с Польшей. Об этом сообщается в Telegram-канале белорусских пограничников.

У людей с собой вещи и они двигаются плотным потоком.

«Пограничная стража Польши неоднократно рапортовала о том, как тысячами вытесняет мигрантов к границе с Белоруссией. На подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей», — уточнили в пограничном комитете.

В свою очередь власти Белоруссии делают все возможное, чтобы обеспечить бесперебойную работу каналов международных сообщений.

Помимо того, пограничники обеспечивают безопасность людей, следующих вдоль магистрали.

Точная численность людей, направляющихся к Польше, в настоящий момент не называется. На появившихся кадрах в сети видно, что людей много и они продолжают выходить из леса.

Ранее сообщалось, что Польша обвинила Минск в вооруженной провокации. Как отмечали в МИД Польши, Варшава будет последовательно выступать против незаконной миграции.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+