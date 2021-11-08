В Калифорнии уволили учительницу, сообщившую детям, что Трамп до сих пор президент США

В США распространявшую конспирологические теории учительницу истории отстранили от работы с детьми в средней школе калифорнийского города Вентура. Об этом сообщает CBS New York.

По информации телеканала, помимо прочего, она утверждала, что Дональд Трамп до их пор является действующим президентом США.

Это подтвердилось после того, как один из детей записал озвучиваемые историком гипотезы.

«Хантер Байден (сын действующего президента США Джо Байдена — прим.ред.), например, заключает сделки с Китаем и Украиной, куда он незаконно вливал деньги. Еще у него на ноутбуке была детская порнография. У него был половой акт со своей племянницей», — сообщала женщина детям в аудиозаписи.

Многие родители были возмущены этой записью и другими конспирологическими теориями, распространяемыми на уроках. На время расследования преподаватель был временно отстранен от работы.

Ранее «Газета.Ru» уже писала о новых теориях радикальных сторонников Трампа из движения QAnon. В частности, о том, что он — до сих пор управляет США.