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В России зафиксировано 39 400 новых случаев COVID-19 за сутки

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

В России за минувшие сутки было выявлено 39 400 новых случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю распространения коронавируса.

По данным оперштаба, 8,7% выявленных за сутки случаев заболевания COVID-19 не имели клинических проявлений. Всего с начала пандемии число заболевших достигло 8 834 495 в 85 регионах России.

Больше всего новых заболевших за сутки было выявлено в Москве (4982), Подмосковье (3429) и Санкт-Петербурге (2597).

Сутками ранее COVID-19 подтвердился у 39 165 россиян.

Полностью выздоровели после коронавируса за минувшие 24 часа в России 25 582 пациента, за весь период пандемии — 7 587 560.

От последствий коронавирусной инфекции за сутки скончались 1190 человек, за весь период пандемии зафиксировано 248 004 летальных исхода.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России дети все чаще заболевают коронавирусом. Он также сообщил, что вскоре будет доступна новая форма вакцины от COVID-19, и призвал обеспечить «защиту ребенка».

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Коронавирус 2019-nCoV
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