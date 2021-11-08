Пара из Словении приютила дома воробья и завела ему Instagram

Алеш и Яна из Словении стали родителями для воробья, которого нашли во время прогулки, пишет издание Oddity Central. Птица едва выжила, но теперь заменяет паре домашнего питомца.

Как рассказали супруги, они назвали воробья Чиби. Птицу нашли их знакомые, когда гуляли с ребенком в лесу. Судя по всему, птенец выпал из гнезда, однако чудом остался жив, но был брошен на произвол судьбы.

Яна с Алешом забрали Чиби к себе, хотя ничего не знали о воробьях и о том, как за ними ухаживать. Всю информацию они брали из интернета и не были уверены, что птенец вообще выживет.

Однако с каждым днем Чиби чувствовал себя все лучше, а потом начал летать по квартире, поэтому пара решила отпустить питомца на волю. Воробей улетел, но через несколько часов вернулся обратно.

По словам Яны, теперь Чиби полноправный член их семьи. Кроме того, у воробья есть Instagram-аккаунт, на который подписаны 13 тыс. людей. Пара регулярно публикует снимки птицы, сделанные в разных местах.

Ранее мужчина попытался выпустить спасенную белку на волю, но все пошло не по плану — она вернулась обратно через 15 минут.