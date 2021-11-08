Мишустин объявил о создании новой цифровой платформы в РФ

В России создается единая цифровая платформа, направленная на оказание оперативной поддержки россиянам в социальной сфере. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями, сообщает ТАСС.

«Она поможет оперативно и просто предоставлять людям положенные им меры поддержки в зависимости от жизненной ситуации с использованием принципов социального казначейства, никакие справки и бумажные документы предъявлять не придется», — объяснил премьер.

По его оценке, через три года около 80% граждан начнут получать федеральную помощь «проактивно, либо на основании заявления». Также планируется запустить единый контакт-центр для налаживания обратной связи с россиянами по вопросам соцзащиты и помощи населению.

В ходе совещания Мишустин объявил о создании четырех проектов «в ближайшие десять лет».

Ранее в кабмине сообщили, что будет продлен срок проведения розыгрыша денежных призов среди соотечественников, сделавших прививку против COVID-19, до 31 декабря текущего года.