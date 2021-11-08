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В МИД Польши обвинили Белоруссию в попытке довести ситуацию на границе до жертв

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Irina Szepielewicz/Kurier Brzeski

Заместитель главы МИД Польши Петр Вавжик заявил, что власти Белоруссии пытаются довести ситуацию на белорусско-польской границе до смертельных случаев. Об этом дипломат сказал в эфире Польского радио.

«Я убежден, это даже не впечатление, а я убежден, что белорусские власти стремятся к эскалации, к эскалации, которая приведет к тому, что будут жертвы на какой-либо из сторон», — отметил он.

Вавжик выразил мнение, что на границе в скором времени могут произойти трагические события, если белорусская сторона допускает «действия такого рода».

Ранее сообщалось, что группа беженцев, направляющаяся к границе с Польшей, попала на видео.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Европейского союза начался летом этого года после того, как президент Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.

После этого Польша решила установить забор из колючей проволоки на границе с Белоруссией на фоне усугубления миграционного кризиса.

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