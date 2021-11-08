Власти Крыма разъяснили правила въезда и заселения туристов

Власти Крыма разъяснили правила въезда и размещения в гостиницах и санаториях туристов. Соответствующая информация опубликована на сайте Министерства курортов и туризма республики.

В ведомстве отметили, что Крым открыт для туристов и въезжать в регион можно всеми видами транспорта. При въезде на полуостров гражданам РФ не потребуется предъявлять справку о вакцинации или отрицательный тест на COVID-19, им также не нужно будет соблюдать карантин.

Общественный транспорт в Крыму работает без ограничений, однако до особого распоряжения льготный проезд граждан в возрасте 65 лет и старше отменен, указано в сообщении.

По указу губернатора Крыма Сергея Аксенова, с 8 ноября при заселении в отели и санатории предъявление отрицательного результата теста на COVID-19 не потребуется при наличии документа о вакцинации против коронавируса или QR-кода с портала госуслуг, а также сертификата о перенесенном коронавирусе. Гостей, имеющих противопоказания к вакцинации, разместят в гостиницах при наличии у них медицинского документа, подтверждающего наличие противопоказаний, и отрицательного результата ПЦР-теста на наличие возбудителя инфекции SARS-CoV-2, полученного не позднее чем за 72 часа до заселения.

Власти Крыма также напомнили, что в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий усиленные меры профилактики против коронавирусной инфекции. Жителей и гостей полуострова просят соблюдать все санитарные требования и рекомендации, носить маски в общественных местах и избегать мест с большим скоплением людей.

Ранее в Крыму заявили, что полуостров может стать первым в России COVID-free регионом.