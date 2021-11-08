В Белоруссии признали экстремистскими интернет-ресурсы оппозиционной инициативы BYPOL

В Белоруссии признали экстремистским формированием интернет-ресурсы BYPOL/Мобилизационный план «Перамога», а также запретили их деятельность. Об этом сообщается в Telegram-канале Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) республики.

Отмечается, что подписка на указанные ресурсы является основанием для проведения следственных действий (в том числе обыска) и дачи правовой оценки каждому подписчику.

BYPOL — это оппозиционная инициатива, которая объединяет находящихся за рубежом бывших сотрудников правоохранительных органов республики.

В конце октября МВД Белоруссии признало экстремистскими формированиями интернет-ресурсы NЕХТА, NEXTA-live и LUXTA и запретило их деятельность, а в начале ноября — интернет-ресурсы польского телеканала «Белсат».