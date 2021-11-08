В Польше предупредили о готовящемся массовом штурме на границе

Министр-координатор спецслужб Польши Станислав Жарын рассказал, что готовится массовый штурм на границе. Об этом сообщается в Twitter-профиле чиновника.

«Очень тревожная информация с границы. В Белоруссии, недалеко от границы с Польшей, собралась большая группа мигрантов. Они только что двинулись в сторону польской границы», — уточнил Жарын.

По его словам, беженцы хотят массово пробраться на территорию Польши.

Каких-либо подробностей, связанных с предполагаемым массовым штурмом, сейчас нет.

Жарын уточнил, что в группе беженцев, в основном, молодые мужчины.

«Началась крупнейшая попытка силового вторжения в Польшу», — обратил внимание министр-координатор.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Европейского союза начался летом этого года после того, как президент Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.

Ранее сообщалось, что в МИД Польши обвинили Белоруссию в попытке довести ситуацию на границе до жертв.