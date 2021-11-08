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В Кремле оценили итог нерабочих дней в России

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов в ходе брифинга о том, помогли ли нерабочие дни улучшить эпидемиологическую ситуацию, связанную с распространением коронавируса.

«Пока рано делать выводы, итог будет понятен где-то через неделю. Вы слышали заявления глав регионов, в первую очередь [мэра Москвы Сергея] Собянина. Наш мэр сказал, что ситуация в регионе с уровнем заболевания стабилизируется. Это дало основание не продлевать режим нерабочих дней в Москве. Полный эффект осознаем в более длительной перспективе», — сказал представитель Кремля.

Президент Владимир Путин подписал указ о введении на федеральном уровне нерабочих дней с сохранением заработной платы с 30 октября по 7 ноября. Властям регионов были предоставлены полномочия продлевать их по своему усмотрению.

Первым регионом, где было решено продлить режим нерабочих дней еще на неделю — до 14 ноября, стала Новгородская область. Этот же регион досрочно ушел на «длинные выходные» — с 25 октября.

Ранее стало известно, что в Новгородской, Курской, Смоленской, Томской и Челябинской областях власти решили продлить режим нерабочих дней с 8 ноября.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в столице.

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Коронавирус 2019-nCoV
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