Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура
Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
В Гидрометцентре объяснили, почему в Москве на этой... 04:13
В Кемерове инвалид без ног был вынужден ползти... 04:10
Тренер ЦСКА Березуцкий недоволен Чаловым и ищет ему замену 04:07
«Коммерсантъ» раскрыл сроки встречи Путина и Байдена 03:51
Федерации триатлона России грозит отстранение за нарушение... 03:50
Глава Минэнерго не исключил финансирование газопровода «Союз... 03:46
«Разговоры явно затянулись»: РФ попросила начать арбитраж с США... 03:45
В Хэйхэ заплатят $15,6 тыс. за помощь в поиске... 03:33
Россияне описали типичного полицейского 03:31
Игрок «Зенита» и сборной Хорватии: Россия почувствуете... 03:29

Песков: сокращение сроков действия QR-кодов не обсуждалось

close
100%
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после сбоя в работе портала «Госуслуг» оценил вероятность сокращения сроков действия QR-кодов.

«Нет, ничего на этот счет (о сокращении сроков действия QR-кодов. — примечание «Газеты.Ru») не слышали, информацией не располагаем <...> На этот счет ничего не обсуждали», — заявил представитель Кремля.

Он также отметил, что портал «Госуслуг» находится в процессе совершенствования.

«Госуслуги в постоянном процессе совершенствования, это положительный процесс, но сбои бывают и ничего страшного в этом нет», — отметил Песков.

Утром 8 ноября, в то же время, когда был утвержден новый образец сертификатов о прохождении вакцинации, на портале «Госуслуги» привитым от COVID-19 пользователям сократили срок действия документа с 12 месяцев до полугода. У тех, кто привился более полугода назад, QR-код аннулировался.

Власти объяснили произошедшее техническими работами на «Госуслугах» и подтвердили, что решения относительно срока действия сертификатов не принималось — они по-прежнему активны год. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+