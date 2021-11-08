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В Кремле указали на отсутствие национальной подоплеки в конфликтах с мигрантами

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в произошедших на неделе в Московском регионе конфликтах с участием мигрантов нет национальной подоплеки.

«На самом деле речь идет о правонарушениях со стороны граждан России и именно это является важным», — заявил он.

Он подчеркнул, что в этих случаях ведутся расследования и следователи «предъявляют обвинения». Если эти обвинения будут доказаны в суде, то всех участников драк привлекут к ответственности как граждан России, отметил представитель Кремля.

За последнюю неделю в Московском регионе произошло несколько резонансных конфликтов с участием иностранных граждан и уроженцев других республик.

31 октября в подмосковном Лыткарино несколько кавказцев жестоко избили сделавшего им замечание местного жителя. В прокуратуре Подмосковья сообщили, что телесные повреждения местному жителю были причинены «из хулиганских побуждений», он был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои», наказание по ней предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

Спустя несколько дней четверо азербайджанцев напали на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках. По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина действия нападавших переквалифицированы со статьи «хулиганство» на «покушение на убийство».

Кроме того, в ночь на 7 ноября в Домодедово произошла массовая драка, в ходе которой один из участников выстрелил из пневматического пистолета. По информации очевидцев, около 50 человек «неславянской национальности» избили 15 местных жителей. По факту драки возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

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