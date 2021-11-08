Мужчина из Нигерии хотел продать себя за $50 тыс., но был арестован

Алия Идрис из Нигерии был арестован за попытку продать себя за $50 тыс., сообщает «Би-би-си». По словам мужчины, эти деньги он собирался отдать своим бедным родителям.

Как рассказал 26-летний Алия, он работает портным, но живет бедно — денег хватает лишь на важные нужды. Чтобы как-то улучшить свое финансовое положение, мужчина придумал отличную, по его мнению, идею — продать себя.

Идрис написал на картоне объявление, что продается за $50 тыс., повесил его на шею и начал ходить в таком виде по городу.

«Я принял такое решение из-за бедности. Планирую часть денег отдать родителям, остальное оставить себе на жизнь,» — рассказал мужчина.

Впрочем, планы африканца сорвались, когда его задержали полицейские. Офицерам идея Идриса показалась оскорбительной.

«Да, мы арестовали Алию, он провел ночь в участке. То, что он делает, запрещено в исламе. Нельзя продавать себя, независимо от того, в каком вы состоянии», — прокомментировали в полиции.

Как уточнили офицеры, они провели с Идрисом воспитательную беседу, а потом отпустили.

Ранее отец из Афганистана продал свою девятилетнюю дочь за $2 тыс., чтобы прокормить семью.