Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура
Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
В Гидрометцентре объяснили, почему в Москве на этой... 04:13
В Кемерове инвалид без ног был вынужден ползти... 04:10
Тренер ЦСКА Березуцкий недоволен Чаловым и ищет ему замену 04:07
«Коммерсантъ» раскрыл сроки встречи Путина и Байдена 03:51
Федерации триатлона России грозит отстранение за нарушение... 03:50
Глава Минэнерго не исключил финансирование газопровода «Союз... 03:46
«Разговоры явно затянулись»: РФ попросила начать арбитраж с США... 03:45
В Хэйхэ заплатят $15,6 тыс. за помощь в поиске... 03:33
Россияне описали типичного полицейского 03:31
Игрок «Зенита» и сборной Хорватии: Россия почувствуете... 03:29

Школьники из Южно-Сахалинска жестоко избили сверстника за неправильную дружбу

close
100%
Depositphotos

На пятерых подростков из Южно-Сахалинска завели уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц» за избиение 15-летнего сверстника. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Сахалинской области.

По данным портала Sakhalin.Info, инцидент произошел 3 ноября. Между несовершеннолетними вспыхнул конфликт из-за того, что один из подростков стал общаться с мальчиком, который не нравился остальным товарищам. Компания решила проучить его. Школьника отвели в лес, избили и пригрозили отомстить его семье, если те попытаются подать заявление в полицию.

Пострадавший сейчас находится в больнице с травмой головы, сообщает ТАСС.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе расследования уголовного дела будут приняты меры профилактического характера, а также дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики. Расследование продолжается», — отметили в СК.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области подростки избили школьников и записали произошедшее на видео.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+