Школьники из Южно-Сахалинска жестоко избили сверстника за неправильную дружбу

На пятерых подростков из Южно-Сахалинска завели уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц» за избиение 15-летнего сверстника. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Сахалинской области.

По данным портала Sakhalin.Info, инцидент произошел 3 ноября. Между несовершеннолетними вспыхнул конфликт из-за того, что один из подростков стал общаться с мальчиком, который не нравился остальным товарищам. Компания решила проучить его. Школьника отвели в лес, избили и пригрозили отомстить его семье, если те попытаются подать заявление в полицию.

Пострадавший сейчас находится в больнице с травмой головы, сообщает ТАСС.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе расследования уголовного дела будут приняты меры профилактического характера, а также дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики. Расследование продолжается», — отметили в СК.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области подростки избили школьников и записали произошедшее на видео.