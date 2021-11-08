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Священника из ЕАО приговорили к тюрьме за растление 53 мальчиков

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Еврейского автономной области (ЕАО) священника приговорили к 18 годам строгого режима за растление 53 мальчиков. Об этом РИА «Новости» сообщили в региональной прокуратуре.

Отмечается, что к ответственности привлекли и его помощника-звонаря. Он получил 12 лет тюрьмы.

Ранее Следственный комитет поддержал законопроект о назначении пожизненного заключения для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних. Отмечается, что в этом году в общем массиве преступлений против половой прикосновенности в суды направлены уголовные дела, по которым у 114 фигурантов диагностирована педофилия.

В начале сентября в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за растление малолетних. Если раньше педофил-рецидивист мог получить пожизненный срок за сексуальное насилие над ребенком младше 14 лет, то сейчас депутаты предлагают применять такое наказание за рецидив против любого несовершеннолетнего.

Данный законопроект также поддержал Верховный суд РФ.

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