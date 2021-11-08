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В Московской области два ребенка с COVID-19 сейчас на ИВЛ

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Axel Heimken/dpa/Global Look Press

Два ребенка с COVID-19 в настоящий момент подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких на территории Подмосковья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда правительства региона, министра здравоохранения области Светлану Стригункову.

«Хотелось бы обратить внимание на возрастную структуру. У нас произошли небольшие изменения по возрастам среди выявленных случаев. Растет доля заболевших детей в возрасте от 0 до 9 лет - на 1%», — уточнила министр во время совещания с правительством Московской области и главами городских округов.

По ее словам, сейчас в регионе открыто почти 250 детских коек, рассчитанных для пациентов с коронавирусом. Почти 90% коечного фонда постоянно занято, добавила Стригункова.

«Госпитализируем как правило с пневмонией», — сказала министр здравоохранения.

Возраст двух детей, которые подключены к ИВЛ, не уточняется.

Ранее власти Москвы назвали число заболевших COVID-19 детей в период пандемии.

Также в Минздраве сообщили о скором появлении «детской» вакцины от коронавируса.

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Коронавирус 2019-nCoV
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