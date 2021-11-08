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Разработчик допустил применение «ЭпиВакКороны» и «ЭпиВакКороны-Н» для вакцинации детей

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Состав вакцин против коронавируса «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» универсален, эти препараты можно рассмотреть для вакцинации детей. Об этом заявил руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов, передает «Интерфакс».

По его словам, точный ответ можно будет дать после клинических исследований с участием несовершеннолетних граждан, однако, в ближайшее время их проведение не планируется.

Специалист добавил, что необходимость в разработке специальной детской вакцины против коронавирусной инфекции отсутствует.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России дети все чаще заболевают коронавирусом. Он также сообщил, что вскоре будет доступна новая форма вакцины от коронавируса и призвал обеспечить «защиту ребенка».

29 октября в пресс-службе московской мэрии сообщили, что в Москве успешно завершился первый этап исследований вакцины от коронавируса «Спутник V» для подростков. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что во время клинических исследований детской вакцины выявили очень незначительные побочные эффекты — например, температура у них поднималась до 37,2-37,3 градуса.

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Коронавирус 2019-nCoV
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