Белорусские пограничники заявили, что большая группа мигрантов ушла в Польшу

Мигранты покинули территорию Белоруссии и ушли в Польшу, сообщает Sputnik Беларусь в Telegram-канале.

Пограничники заявили агентству, что усиление вдоль дороги в Гродненской области снято.

По словам источника, знакомого с ситуацией, беженцы заранее договорились массово собраться сегодня на границе.

«У них есть группы и чаты в мессенджерах - по 4-5 тыс. человек, где они координируются», — рассказал источник.

Днем 8 ноября в Белоруссии заметили многочисленную группу беженцев около трассы, ведущей к границе с Польшей. Белорусские пограничники заявили, что на подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей.

В свою очередь в МИД Польши сообщили, что власти Белоруссии пытаются довести ситуацию на белорусско-польской границе до смертельных случаев.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Европейского союза начался летом этого года после того, как президент Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.

После этого Польша решила установить забор из колючей проволоки на границе с Белоруссией на фоне усугубления миграционного кризиса.