Собака потеряла передние лапы в аварии и научилась ходить на задних

Спаниель из США по кличке Декстер научился ходить на задних лапах после полученной травмы, пишет Oddity Central.

Пять лет назад Декстера переехал фургон — пес резко выбежал на дорогу, а водитель не успел затормозить. Питомца удалось спасти, но ветеринарам пришлось ампутировать ему левую лапу.

«Мы отвезли его к ветеринару за 45 минут. В клинике ему спасли жизнь», — рассказал хозяин собаки Кенти Пасек.

Как вспоминает мужчина, через два месяца после аварии он вывел питомца на прогулку, но Декстер внезапно встал на задние лапы. Пес держал равновесие и не падал, однако боялся сделать шаг.

Впрочем, через несколько недель пес адаптировался к новым условиям и начал ходить на двух задних лапах. Теперь Декстер не только уникальный питомец, но и звезда соцсетей.

Кенти завел Instagram-аккаунт, в котором регулярно публикует фотографии Декстера для 86 тысяч подписчиков.

«Мы благодарны за то, что Декстер появился в нашей жизни. Ветеринары говорили, что он проживет после аварии четыре года, но скоро ему исполнится семь лет», — прокомментировали Пасек с супругой.

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