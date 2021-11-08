Полицейский случайно предотвратил изнасилование школьницы в Омске

В Омске сотрудник правоохранительных органов предотвратил изнасилование 14-летней девочки, сообщает СУ СК России по региону.

По данным следствия, вечером 4 ноября полицейский, находясь на дежурстве, прибыл на сообщение о краже к дому на 2-й Трамвайной улице. Когда он вошел в подъезд, то увидел на лестничной площадке мужчину, удерживающего школьницу.

Полицейский задержал мужчину. В отделении выяснилось, что напавший на девочку — 42-летний гражданин одной из бывших союзных республик. Он вел со школьницей переписку в интернете на интимные темы. Назначив ей встречу, злоумышленник заманил девочку в подъезд, где пытался снять с нее одежду и изнасиловать.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование», подозреваемый арестован.

Ранее сообщалось, что в Москве неизвестный изнасиловал восьмиклассницу.