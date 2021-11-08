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Пловец погиб в результате одновременной атаки тигровой и большой белой акулы

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Depositphotos

57-летний британец Пол Милашипа погиб во время купания в местечке Порт Битч в Западной Австралии в результате нападения акул. Об этом сообщает The Telegraph.

Предполагается, что тигровая акула атаковала мужчину примерно в 50 метрах от пляжа, к северу от популярного места для серфинга Сандтракс. Его жена была в раздевалке Порт-Бич, в то время как двое его взрослых детей тоже были на пляже.

Свидетели рассказали, что видели, как он боролся в воде, прежде чем его «утащили».

Полиция отметила, что первыми об инциденте сообщили четверо подростков, катавшихся на надувной лодке буквально в метрах от места атаки. По их информации, акул могло быть две.

Ученые предполагают, что наблюдаемый в последние два года рост нападений акул на побережье Западной Австралии вызван изменением климата, истощением рыбных запасов и ростом популярности туризма в родной стране.

Ранее сообщалось, что предположительно акулы нападают на людей путая их с тюленями или морскими львами.

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