Польша повысила боевую готовность из-за ситуации на границе с Белоруссией

Польша повысила боевую готовность войск территориальной обороны из-за ситуации с нелегальными мигрантами на границе с Белоруссией. Об этом говорится на странице в Twitter войск территориальной обороны.

В свою очередь министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что на польско-белорусской границе несут службу более 12 тыс. солдат.

Ранее белорусские пограничники заявили, что многочисленная группа мигрантов ушла в Польшу.

Днем 8 ноября в Белоруссии заметили многочисленную группу беженцев около трассы, ведущей к границе с Польшей. Белорусские пограничники заявили, что на подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей.

В свою очередь в МИД Польши сообщили, что власти Белоруссии пытаются довести ситуацию на белорусско-польской границе до смертельных случаев.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Европейского союза начался летом этого года после того, как президент Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.

После этого Польша решила установить забор из колючей проволоки на границе с Белоруссией на фоне усугубления миграционного кризиса.