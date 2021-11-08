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Польские пограничники заявили, что тысячи мигрантов идут не к КПП, а в лес

Представитель пресс-службы Пограничной стражи Польши заявил РИА «Новости», что белорусские силовики направляют колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону леса.

«По нашим оценкам несколько тысяч людей направляются в сторону польской границы. В то же время последние сообщения, которые мы получаем, говорят о том, что белорусские службы перенаправляют их не на пограничный переход в Кузнице, а в направлении леса и зеленых территорий на границе», — рассказал представитель пресс-службы польских пограничников.

По его словам, вероятно, беженцы готовятся к нелегальному переходу государственной границы.

Ранее белорусская сторона сообщала, что группа мигрантов ушла в Польшу.

Днем 8 ноября в Белоруссии заметили многочисленную группу беженцев около трассы, ведущей к границе с Польшей. Белорусские пограничники заявили, что на подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей.

В свою очередь в польском МИДе сообщили, что белорусские власти пытаются довести ситуацию на белорусско-польской границе до смертельных случаев. В связи с обострением ситуации на границе с Белоруссией власти Польши увеличили численность военнослужащих до 12 тыс. человек.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался летом 2021 года после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.

После этого Польша решила установить забор из колючей проволоки на границе с республикой.

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