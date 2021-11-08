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В Московской области после массовых драк проверят законность работы хостелов

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В Московской области после нескольких случаев массовых драк проверят законность работы хостелов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы областного ГУ МВД России Виктора Паукова.

«Обращаюсь к главам регионов, совместно с территориальными подразделениями провести так называемую ревизию [нелегальных хостелов]. Мы должны видеть все, что творится на территориях для того, чтобы успокоить граждан», — сказал он в ходе встречи с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

По словам Паукова, в ходе проверки в одном из муниципалитетов удалось установить, что пять из семи хостелов работали незаконно. В них не велся учет оплаты, а также заселенных лиц. Представитель МВД сообщил, что в основном в этих заведениях проживали азиаты и выходцы из Закавказья. Кроме того, в некоторых комнатах правоохранители в ходе обысков нашли экстремистскую литературу.

Пуков добавил, что соответствую проверку начали после того, как в СМИ появились сообщения об участившихся в Московской области случаях драк между местными жителями и мигрантами.

Ранее эксперты рассказали «Газете.Ru», что в России «резиновые квартиры» после ужесточения закона себя изжили, теперь приезжих массово регистрируют в гостиницах и хостелах.

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