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Голикова поручила региональным властям проанализировать дефицит медиков

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РИА «Новости»

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила региональным властям проанализировать дефицит медиков, а также оценить эффективность программ по их привлечению, сообщает РИА «Новости».

«Проанализировать <..> наличие в регионе специальных программ и мер поддержки, направленных на привлечение и закрепление медицинских работников в субъекте РФ, с оценкой эффективности их реализации, проведенной с привлечением профильных кафедр образовательных организаций, подведомственных Минздраву России, курирующих регион в рамках программы «ВУЗ-регион»,— говорится в сообщении.

Ранее главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов заявил, что в стране развернуто более 290 тыс. коек для больных коронавирусом, что является рекордным показателем по сравнению с предыдущим пиком заболеваемости COVID-19, когда было открыто максимум 270 тыс. коек.

Минобороны РФ в свою очередь создало резерв сил и средств военно-медицинской службы для помощи в борьбе российским регионам с коронавирусом. По информации ведомства, в составе резерва сформированы девять медицинских отрядов специального назначения, девять мобильных госпиталей и 100 врачебно-сестринских бригад, часть из них уже задействована в оказании медицинской помощи пациентам с коронавирусом в разных регионах РФ.

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
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