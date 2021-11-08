Приемная мать сбежавшей из Среднеуральска девочки готова вернуть ее в детдом

Девочка из Среднеуральска, которая сбежала из приемной семьи, обвинив родителей в жестоком обращении, будет возвращена в детский дом по ее собственной просьбе. Об этом сообщает портал Е1.

Школьница с двумя родными сестрами раньше жила в детском доме в Екатеринбурге, затем их взяла на воспитание семья из Среднеуральска. Недавно стало известно, что подросток сбежала из дома и вернулась в Екатеринбург. Она пожаловалась, что в приемной семье с ней и ее сестрами плохо обращались, морили голодом и часто оставляли одних. Она попросила вернуть ее в детдом.

Об этом стало известно депутату Наталье Крыловой, которая обратилась к уполномоченному по правам ребенка в Свердловской области Игорю Морокову. Власти пообещали разобраться в ситуации. В прокуратуре сообщили о проведении проверки по данному факту.

Между тем девочка потребовала, чтобы вместе с ней в детдом вернули и младших сестер. Она считает, что в приемной семье они находятся в опасности. Как рассказала Крылова, приемная мать, узнав об обвинениях, заявила, что не хочет общаться «с двуличным ребенком» и что та может уезжать в детдом, однако ее сестер она отдавать не собирается. По словам женщины, для детей в семье созданы «все условия», а девочка лжет.

Депутат заявила, что ее помощник посетил семью в Среднеуральске и, когда детей спросили, хотят ли они жить с сестрой в детдоме, они отказались. Крылова отметила, что подросток может на все «слишком эмоционально» реагировать и обвинять приемных родителей только со слов девочки нельзя.