В Минпросвещении предложили приравнять нападения на школы к терроризму

Директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения Лариса Фальковская предложила приравнять нападения на образовательные организации к террористическим действиям. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее предложение она озвучила на круглом столе «Право детей на безопасность: вызовы современности и эффективные практики» в Совете Федерации.

По словам Фальковской, такая законодательная инициатива повысит степень ответственности всех субъектов системы профилактики подобных правонарушений.

Ранее эксперты назвали инструкцию Минобрнауки по поведению при вооруженном нападении неполной.

В действующей инструкции говорится, что при потенциальной угрозе учащимся в первую очередь рекомендуется спрятаться. В том случае, если студенты в аудитории или кабинете, то необходимо запирать двери и забаррикадироваться. Также нужно отойти от окон, дверей и лечь на пол.

Затем требуется вызвать оперативные службы, набрав «112» с мобильного. Еще желательно оповестить о произошедшем через СМС друзей и близких. В случае звонка лучше говорить очень тихо.