Британка с 21 размером груди уменьшила ее с помощью операции

Лара Хоуз из Англии сделала операцию и уменьшила свою грудь с 21 до 5 размера, пишет Daily Mail. По словам девушки, жизнь с большим бюстом — трудное испытание, которое сказывается как на здоровье, так и на повседневных делах.

По словам 28-летней женщины, она планировала уменьшить размер груди еще несколько лет назад. Правда, после консультации врачи отказались проводить операцию из-за большого веса Лары, поэтому ей пришлось худеть по специальному фитнес-плану.

Лара села на диету и занималась в спортзале под руководством тренера, несмотря на боли во время упражнений. В итоге вес девушки достиг безопасного уровня для проведения операции, но британка снова получила отказ.

Впрочем, Хоуз не стала опускать руки и организовала кампанию по сбору средств на предстоящую операцию. К ее удивлению, люди не остались равнодушными и переводили ей деньги на карту.

«Я была потрясена, когда собрала деньги. Мне очень помогли добрые люди, без них бы ничего не получилось», — прокомментировала Лара.

В результате хирургического вмешательства грудь Хоуз уменьшилась до пятого размера. Теперь женщина радуется тому, что может покупать понравившуюся одежду, наслаждается жизнью без болей и чувствует себя полноценным человеком.

«Теперь я могу стоять прямо и нормально сидеть. Когда я принимаю душ, мне больше не нужно убирать грудь в сторону. Я могу совершать пробежки и мечтаю пробежать марафон», — рассказала британка.

Ранее спортсменку из Украины лишили победы на детских соревнованиях из-за размера ее груди.