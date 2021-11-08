Директор «Агентства интеграционных инициатив» прокомментировал видеоконференцию Путина и Лукашенко

Директор «Агентства интеграционных инициатив» Антон Кузавко прокомментировал заседание Россия-Беларусь.

«Теперь наши граждане могут надеяться на снятие барьеров, которые оставались между нашими странами в торгово-экономическом взаимодействии. На заседании были обговорены вопросы, которые мешали экономическому росту ставки НДС, а также подтверждению уплаты НДС за вывозимые товары. Мы надеемся, что теперь нашим предпринимателям будет проще перевозить товары, что в дальнейшем приведет к росту товарооборота», — заявил эксперт.

Также Кузавко рассказал о проблеме передвижения граждан через границы.

«Надеемся что в ближайшее время наконец-то откроются границы для беспрепятственного передвижения нашими гражданами на автомобиле. Сейчас работает только железнодорожное сообщение. Многие белорусы работают в России, а россияне в Белоруссии. Различные преграды мешают взаимодействию», — отметил эксперт.

По словам Кузавко, отмена роуминга улучшит туристический поток.

Также будет отменен роуминг, который был значительной проблемой граждан, которые проживают в приграничных пунктах. Люди непреднамеренно входили в роуминг, что мешало полноценно пользоваться услугами связи. Поездки по соседней стране станут менее затратными, что будет стимулировать туристический поток», — заключил Кузавко.

4 ноября президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели Высший госсовет Союзного государства в формате видеоконференции, в результате которого был подписан декрет Союзного государства, который утверждает 28 интеграционных программ.