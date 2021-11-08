Посольство в Дании прорабатывает вопрос возвращения в Россию экипажа «Академика Иоффе»

Атташе посольства РФ в Копенгагене Мария Сыроватко заявила, что сотрудники дипмиссии работают над возвращением в Россию членов экипажа и научных сотрудников задержанного в Дании российского научно-исследовательского судна «Академик Иоффе», сообщает РИА «Новости».

«В настоящий момент НИС «Академик Иоффе» продолжает оставаться на рейде в порту Скагена. Члены экипажа и научные сотрудники не покидали борт судна, хотя ограничительные меры в их отношении, по имеющейся у посольства информации, судебными властями Дании не вводились. Вопрос их возвращения в Россию рассматривается», — уточнила Сыроватко.

По ее словам, посольство готово оказать всю необходимую консульско-правовую и другую поддержку при эвакуации экипажа и ученых.

1 ноября в Дании задержали научно-исследовательское судно «Академик Иоффе», которое принадлежит Институту океанологии им. П.П. Ширшова РАН. Арест российского научного судна в датском порту Скаген связано с иском канадской туристической компании. По предварительной информации, местные власти изъяли судовые документы, задержав борт в ходе бункеровки. На судне находятся 60 человек из геологической экспедиции, в числе которых ученые и экипаж. В РАН «Газете.Ru» рассказали, что задержание произошло из-за прошлой практики использования научных судов для туристических путешествий.