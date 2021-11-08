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«Столото»: за 9 месяцев 2021 года 1164 человека стали лотерейными миллионерами

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Depositphotos

За первые три квартала 2021 года 1164 человека выиграли от миллиона рублей и более в государственные лотереи, распространяемые под брендом «Столото». Это на 63% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Рост числа миллионеров связан с тем, что 1 января 2021 года в «Новогоднем миллиарде» главный приз был разделен на тысячу призов по миллиону. В этот день сразу 581 лотерейный билет принёс своим обладателям по 1 млн рублей. Такой вариант розыгрыша впервые в истории лотереи был определен по итогам народного голосования участников лотереи. Еще 583 участника разделили между собой оставшиеся 419 миллионов рублей. В новогоднем тираже «Русского лото» в 2021 году 11 752 012 билетов стали выигрышными на общую сумму 2 325 358 701 рублей.

Аналитики «Столото» отмечают, что за 9 месяцев текущего года самыми везучими регионами России по общей сумме выигрышей стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Республика Башкортостан и Свердловская область. Общий разыгранный призовой фонд составил 25,7 млрд рублей, а количество выигрышных билетов – 138,8 млн штук.

С января по сентябрь 2021 года наибольшее количество выигрышных билетов оказалось в Москве (27,5 млн билетов), далее Санкт-Петербург (8,7 млн билетов), а замыкает тройку лидеров Краснодарский край (6,7 млн билетов). В Башкортостане выигрышными оказались 4,9 млн билетов, а в Свердловской области – 4,5 млн.

Самый крупный суперприз за первые три квартала 2021 года достался жителю Сахалинской области. Он выиграл 512 261 694 рублей.

Напомним, «Русское лото» выиграло национальную премию доверия потребителей «Марка №1 в России». Участие в новогоднем тираже остается семейной традицией многих россиян. 1 января 2022 года в прямом эфире вновь пройдет розыгрыш «Новогоднего миллиарда», на котором разыграют 1 млрд рублей, 100 призов по миллиону рублей, а также тысячи других денежных призов.

Государственные лотереи под брендом «Столото» (входит в холдинг S8 Capital, принадлежащий бизнесмену Армену Саркисяну) помогают финансировать социально значимые объекты и мероприятия по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и систему подготовки спортивного резерва. Целевые отчисления в поддержку отечественного спорта от лотерейной деятельности в бюджет РФ общим накопительным итогом на 30 сентября 2021 г. превысили 16,9 млрд руб. Общий объем перечисленных отчислений и сборов в бюджеты разных уровней РФ (включая целевые отчисления) от лотерейной деятельности за указанный период уже более 35,5 млрд руб.

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