В Югре жители поселка попросили перевести школьников на удаленку из-за волков

В поселке Зеленоборск Советского района Ханты-Мансийского автономного округа местные жители жалуются на появление волков.

По словам жительницы Зеленоборска, волки начали выходить в поселок из леса с 17 декабря прошлого года. Тогда пропали несколько собак. Несмотря на обращения граждан в администрацию ничего сделано не было.

«Волки, видимо, расплодились. В этом году визиты хищников начались с августа. А в октябре они начали снимать с цепей и утаскивать в лес собак. Волоком по снегу, весь поселок в крови», — рассказала женщина порталу ugra-news.ru.

Из-за выхода волков в поселок в дневное время несколько родителей написали заявления о переводе детей на дистанционное обучение.

«Ситуация опасная, я вижу следы деятельности волков постоянно, возле дома ходят. К заявлениям родителей относимся с пониманием, главное для, нас — безопасность детей», — заявила директор зеленоборской средней школы Ольга Калугина.

Ранее сообщалось, что у волка, напугавшего жителей Уфы, не выдержало сердце.