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Вирусолог Тимаков: дети стали болеть коронавирусом намного чаще из-за «дельта»-штамма

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Depositphotos

Врач-вирусолог Евгений Тимаков заявил, что дети в РФ начали заражаться коронавирусной инфекцией в десятки раз чаще с момента появления в стране штамма «дельта, сообщает ТАСС.

«С момента появления «дельта»-штамма, с середины лета [в России], активно говорим о том, что дети болеют, болеют с рождения, болеют в десятки раз чаще, чем это было до этого», — рассказал эксперт.

По словам Тимакова, если болеют все члены семьи, то вероятность того, что ребенок будет инфицирован составляет 80-90%.

Вирусолог также отметил, дети становятся основным источником распространения коронавирусной инфекции.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что около 200 тыс. детей в Москве заболели коронавирусом за весь период пандемии, а ежесуточный прирост количества несовершеннолетних пациентов достиг 1 тыс. По словам Раковой, дети более тяжело переносят «дельта»-штамм коронавируса, особенно подростки в возрасте от 14 до 17 лет и дети с сопутствующими заболеваниями.

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Коронавирус 2019-nCoV
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