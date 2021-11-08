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В Челябинске пенсионер избил ребенка на глазах у матери

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Александр Уткин/РИА «Новости»

В Челябинске пенсионер избил десятилетнего мальчика-соседа прямо на глазах у его матери. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Пока 62-летний Джалиль Магафуров бил ребенка, мать выглянула в окно и просила отпустить сына.

Когда на место приехали полиция, пенсионер объяснил, что напал на ребенка потому, что тот вместе с приятелями уже два дня стучал в его окно палками, дразнился и без надобности звонил в домофон. Пострадавший мальчик эту версию отрицает — по его словам, виноваты лишь его новые друзья, сам он в этих «приколах» участия не принимал.

В отношении Магафурова составлен протокол об административном правонарушении по факту побоев. Мужчине грозит либо штраф до 13 тыс. рублей, либо арест до 15 суток, или же обязательные работы. Мужчина в ответ написал заявление в полицию, обвинив избитого им мальчика в хулиганстве.

Известно, что ранее Магафуров и родители пострадавшего уже конфликтовали.

Ранее сообщалось о том, что в Свердловской области подростки избили школьников и сняли нападение на видео. На кадрах видно, как несколько молодых людей бьют ногами своих жертв и прыгают им на головы. Автор видео называет это «красотищей», а девушка за кадром подначивает нападающих.

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