Легойда оценил откровенные фотографии на фоне храмов

Оценивая ряд случаев «откровенных» фотографий на фоне храмов, официальный представитель РПЦ Владимир Легойда подчеркнул необходимость «взаимного уважения и поддержки друг друга». Свое мнение он опубликовал в Telegram.

Представитель РПЦ объяснил, что необходимо помнить о других гражданах страны, кого подобные акции могут действительно оскорбить.

«С сожалением допускаю — для некоторых наших сограждан все храмы и исторические здания не несут никакого смысла и ценности, кроме декоративной. Более того, соцсети тоже оказывают своеобразный эффект: онлайн обезличивает аудиторию по другую сторону экрана. Человек забывает, что его подписчики или случайные зрители тоже люди, живые и способные чувствовать», — сказал Легойда.

Он выразил поддержку флэшмобу #нафонехрама, участники которого публикуют фотографии рядом с культовыми сооружениями. Люди таким образом выражают свое особое отношение к «духовному источнику», не являющемуся «холодной постройкой с архитектурными излишествами».

По мнению Легойды, уважение и помощь другим должны объединять россиян, а «не только войны, теракты, катастрофы или какие-то другие ужасающие бедствия».

Ранее в РПЦ заявили, что главным критерием для решения суда по делам об оскорблении чувств верующих должно стать раскаяние.