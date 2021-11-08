Красноярские школьники возмутились появлению камеры видеонаблюдения в туалете

В Красноярской школе №4 в мужском туалете установили камеру видеонаблюдения. Об этом сообщает издание «Проспект мира».

Видеозапись, демонстрирующую записывающее устройство, прислал один из учеников — он и другие школьники были возмущены подобному решению администрации учебного заведения.

«Я считаю, что это просто аморально, это нарушение закона и нарушение личного пространства самих учеников. Камер нет даже в общественных туалетах, кафе, ресторанах или где-то ещё. Какое право имеет школа устанавливать камеры в туалете?» — заявил он.

Позднее в управлении образования изданию уточнили, что установленная камера — муляж, и он появился с разрешения родителей. Дело в том, что школа постоянно тратит средства на ремонт туалета, который разрисовывают и ломают ученики.

Ранее сообщалось, что жительница Подмосковья обнаружила в кондиционерах скрытые камеры, когда решила починить их.