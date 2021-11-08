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Депутат Госдумы оказала помощь волонтерам в ковидном центре

В рамках реализации всероссийской акции взаимопомощь «Мы вместе» депутат Государственной думы Жанна Рябцева посетила ковидный центр в Екатеринбурге. Депутат не только оценила работу центра, но и присоединилась к работе волонтеров.

В центре десятки волонтеров ежедневно собирают информацию о состоянии амбулаторных больных. Все собранные данные оперативно передаются специалистам в медицинские учреждения, которые принимают решение о дальнейшем лечении пациента.

«Сегодня поработала оператором в колл-центре, обзвонила пациентов – это люди которые находятся на амбулаторном лечении дома. Мы прошли по чек-листу: какие симптомы, как они себя чувствуют, имеют ли осложнения. Общались с родителями больных детей, выясняли, чем лечатся малыши, разговор состоялся очень плодотворный - будут внесены корректировки в лечение, после передачи информации врачам. Люди на том конце провода благодарили за то, что мы интересуемся их состоянием, держим на контроле. Работу эту волонтеры проводят ежедневно. Это существенная помощь здравоохранению», — рассказала Рябцева.

Колл-центр был открыт по инициативе штаба акции «Мы вместе» в Свердловской области год назад. За это время волонтеры совершили более 100 000 звонков. Информацию о состоянии здоровья пациента диспетчеры собирают по чек-листу, разработанному министерством здравоохранения. В разговоре волонтеры – студенты Свердловского областного медицинского колледжа (СОМК) выясняют, как протекает лечение, по необходимости вызывают пациенту скорую помощь или сообщают лечащему врачу о необходимости внесения корректировок в лечение.

По инициативе Рябцевой, число волонтеров в ковидном центре будет увеличено. На помощь к волонтерам из СОМК придут добровольцы из других некоммерческих организаций, активно участвующих в реализации акции «Мы вместе». Кроме того, уже на следующей регионально неделе к работе диспетчером вновь присоединится депутат Рябцева.

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