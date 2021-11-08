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Житель Таганрога получил восемь лет за массовое отравление коллег таллием

Таганрогский городской суд приговорил инженера Авиационного научно-технического комплекса им. Г.М. Бериева Владислава Шульгу к восьми годам колонии за отравление коллег таллием, сообщается на сайте СК по региону.

По данным следствия, в 2017 году обвиняемый, работая ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», «действуя на почве личных неприязненных отношений к нескольким сотрудникам предприятия», добавил в 19-ти литровые бутылки с питьевой водой химическое вещество с содержанием таллия.

Его умышленные действия привели к массовому отравлению сотрудников предприятия, уточнили в СК.

Отмечается, что Шульга признан виновным по пункту «в» ч. 2 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), пункту «а» ч. 2 ст. 112 УК (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и 1 ст. 115 УК (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

О массовом отравлении сотрудников авиационного научно-технического комплекса им. Бериева в Таганроге стало известно в 2018 году. Однако сотрудники комплекса начали обращаться в больницы с осени 2017 года. Официально отравление таллием подтвердили у 30 человек: из-за действия токсичного металла у них ухудшилось зрение и началось выпадение волос, а также сильные боли. Позднее по подозрению в отравлении был задержан 37-летний местный житель Владислав Шульга.

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