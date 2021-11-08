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Девятилетняя дочь спасла семью от гибели, разблокировав смартфон отца

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@ScottMcDonnell_/Twitter

Девятилетняя Джейлин Брандао из США спасла своих родителей от отравления угарным газом, сообщает издание Complex.

По словам девочки, она услышала, как отец зовет на помощь, прибежала на звук и увидела на полу мать, лежавшую без сознания. Отец Джейлин тоже находился в полуобморочном состоянии.

Несмотря на ситуацию, школьница не растерялась. Она сбегала за телефоном отца, прибежала обратно к родителям и разблокировала смартфон, поднеся его к папиному лицу.

После этого Брандо вызвала спасателей и рассказала им, что произошло. Родителей девочки доставили в больницу, где оказали необходимую помощь. Марселина — мама Джейлин — объяснила, что стало причиной инцидента.

По словам женщины, они использовали дома запасной генератор, так как три дня сидели без света. Оказалось, вентиляция не справилась с потоком выхлопных газов, что и привело к отравлению.

«Она [Джейлин] такая умная. Если бы не она, не знаю, что могло бы случиться», — заключила Марселина.

Ранее другая студентка из Англии спасла жизнь членам семьи, заметив почерневшее в доме серебро.

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