Девятилетняя дочь спасла семью от гибели, разблокировав смартфон отца

Девятилетняя Джейлин Брандао из США спасла своих родителей от отравления угарным газом, сообщает издание Complex.
По словам девочки, она услышала, как отец зовет на помощь, прибежала на звук и увидела на полу мать, лежавшую без сознания. Отец Джейлин тоже находился в полуобморочном состоянии.
Несмотря на ситуацию, школьница не растерялась. Она сбегала за телефоном отца, прибежала обратно к родителям и разблокировала смартфон, поднеся его к папиному лицу.
После этого Брандо вызвала спасателей и рассказала им, что произошло. Родителей девочки доставили в больницу, где оказали необходимую помощь. Марселина — мама Джейлин — объяснила, что стало причиной инцидента.
По словам женщины, они использовали дома запасной генератор, так как три дня сидели без света. Оказалось, вентиляция не справилась с потоком выхлопных газов, что и привело к отравлению.
«Она [Джейлин] такая умная. Если бы не она, не знаю, что могло бы случиться», — заключила Марселина.
Ранее другая студентка из Англии спасла жизнь членам семьи, заметив почерневшее в доме серебро.