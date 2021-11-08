Идущие к белорусско-польской границе беженцы назвали конечную цель

Беженцы, идущие к границе Белоруссии с Польшей, рассказали о том, куда они направляются, сообщает «Sputnik Белоруссия».

По словам мигрантов, скрывающихся в лесу, они хотят попасть в Германию.

Ранее стало известно о движении к белорусско-польской границе многочисленной группы беженцев, в ней были женщины и дети. Белорусские пограничники заявили, что на подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей.

Между тем в польском МИДе обвинили Белоруссию в том, что власти республики пытаются довести ситуацию на границе до смертельных случаев.

В МВД Литвы заявили, что в связи с наплывом мигрантов направят к границе войска, а также могут ввести там режим ЧС.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС начался летом 2021 года после того, как президент Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.

После этого Польша решила установить забор из колючей проволоки на границе с Белоруссией.

Трансляцию происходящего ведет «Газета.Ru».